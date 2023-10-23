Захисник Миная Андрій Булеза, права на якого належать Шахтарю, не допоможе закарпатському клубу в першому колі УПЛ.

Булеза травмувався у поєдинку проти Чорноморця, впавши у штрафному після контакту з захисником одеситів Олександром Васильєвим.

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Попередній діагноз лікарів – пошкодження зв'язок гомілкового суглоба. Проте, за інформацією ТаТоТаке, детальне обстеження все ж виявило розрив зв'язок. Відновлення триватиме від 4 до 6 тижнів, тож у першому колі Андрій, скоріш за все, вже не зіграє.

До слова, Булеза провів 10 матчів за Минай цього сезону, не відзначившись результативними діями.

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