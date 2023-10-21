Черноморец и Минай встречались в рамках 11-го тура УПЛ (3:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Черноморец несколько забуксовал перед международной паузой, но оставался среди группы лидеров. Ситуация Миная значительно хуже – ни одной победы и место на дне таблицы.

Подопечные Григорчука сразу начали диктовать условия игры и быстро открыли счет. Бадибанга, Иеде и Штогрин разорвали оборону Миная прямо в штрафной площадке. Украинский форвард завершил атаку эффектным ударом пяткой.

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В конце первого тайма произошла неприятная ситуация. Булеза вышел на ударную позицию, но нарвался на жесткий блок Васильева. Повтор показал всю жуткость контакта – голеностоп воспитанника Шахтера выкрутился под неестественным углом. Арбитр Владимир Новохатний даже воспользовался услугами VAR, но никак не наказал Черноморец. Это вызвало нецензурное возмущение Владимира Шарана, за которое он получил желтую карточку. Булеза ожидаемо на поле не вернулся.

Черноморец продолжал доминировать и после перерыва. 24-летний Штогрин оформил первый в карьере дубль, замкнув навес Бадибанга. Следует отметить и отличный проход Салюка на 30 метров. Даже этого Штогрину было мало. Под занавес встречи форвард "моряков" выполнил разрезную передачу на Кузыка, установившего финальные 3:0.

Победа позволила Черноморцу выйти на второе место, хотя конкуренты до конца тура еще могут подвинуть одесситов. Безвыигрышный Минай в очень затруднительном положении.

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