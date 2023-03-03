"Футбол 24" в своем новом выпуске посчитал, кто из украинцев собрал больше всего наград в Англии, кто лидирует по количеству голов и ассистов и кому хватило минимума, чтобы достичь максимума.

До сих пор Украина в своей истории не могла похвастаться таким количеством легионеров в английской Премьер-Лиге – Александр Зинченко в Арсенале, Виталий Миколенко в Эвертоне, Егор Ярмолюк в Брентфорде и Илья Забарный в Борнмуте. "Футбол 24" вспомнил всех украинских легионеров, которые пытались покорить Англию.

Арсенал разбил Эвертон в матче АПЛ – Зинченко отдал ассист и сделал еще 2 гола, Миколенко был на высоте, но наварил