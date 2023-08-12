Украинский полузащитник Константин Домарацкий будет выступать за Лос-Анджелес Форс, информирует клубная пресс-служба.

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О сроках и условиях контракта не сообщается.

Напомним, 23-летний Домарацкий – воспитанник Карпат. На профессиональном уровне дебютировал за Черноморец. Последним его клубом был СК Днепр-1, который он покинул 1 июля 2021-го (2 матча в УПЛ). Согласно Transfermarkt последние два года Константин находился без команды.

К слову, Лос-Анджелес Форс выступает в NISA – третьем по силе дивизионе США. Сейчас команда идет в турнирной таблице на пятой строчке.

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