Молодой защитник Степан Лысенко не смог с первой попытки заиграть в европейском клубе.

Как стало известно "Футбол 24", защитник юношеской сборной Украины Степан Лысенко покинет хорватский Хайдук, в котором оказался после начала полномасштабного вторжения России.

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18-летний центрбек, который может сыграть и в опорной зоне, не смог закрепиться в составе юношеской команды из Сплита. Несмотря на это, у Лысенко есть шансы остаться играть в Европе. Среди возможных вариантов продолжения карьеры – клубы из Хорватии, Чехии и Словакии.

В Украине Степан Лысенко выступал за академию Днепра. В составе сборной Украины U-17 дебютировал в 2021 году под руководством Олега Кузнецова, сыграл 6 матчей без результативных действий.

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