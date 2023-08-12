Leagues Cup, 1/4 финала

Интер Майами – Шарлотт – 4:0

Голы: Мартинес, 12 (п.), Тейлор, 32, Маланда, 78 (аг.), Месси, 86

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Интер Майами феерично пробился в полуфинал Кубка лиг, не заметив на своем пути Шарлотт. Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте благодаря пенальти – арбитр проигнорировал игру рукой, но дальнейшая грубая игра гостей в собственной штрафной заставила рефери указать на отметку. В середине тайма Тейлор с близкого расстояния расстрелял голкипера соперника, который допустил грубую ошибку и не сумел зафиксировать мяч.

После перерыва Маланда срезал сферу в свои ворота, пытаясь прервать прострел от соперника. А за несколько минут до завершения матча свой очередной гол оформил Месси – капитан "цапель" с лету замкнул передачу от Кампана. Интер Майами в шаге от финала Leagues Cup.

К слову, украинский защитник Сергей Кривцов уже традиционно вышел в основе и провел на поле весь поединок.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.