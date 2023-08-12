Український півзахисник Костянтин Домарацький виступатиме за Лос-Анджелес Форс, інформує клубна прес-служба.

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Про терміни та умови контракту не повідомляється.

Нагадаємо, 23-річний Домарацький – вихованець Карпат. На професіональному рівні дебютував за Чорноморець. Останнім його клубом був СК Дніпро-1, який він покинув 1 липня 2021-го (2 матчі в УПЛ). Згідно з Transfermarkt останні два роки Костянтин перебував без команди.

До слова, Лос-Анджелес Форс виступає в NISA – третьому за силою дивізіоні США. Нині команда йде у турнірній таблиці на п'ятій сходинці.

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