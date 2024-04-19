Защитник Динамо Антон Боль, выступающий за Зарю на правах аренды, продолжает восстанавливаться от травмы, которая оказалась не такой серьезной, как сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что Антон Боль из-за травмы будет вынужден лечь под хирургический нож, однако сам игрок в комментарии Украинскому футболу подчеркнул, что все не настолько страшно, как описывалось.

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"У меня к вам нет вопросов относительно информации о травме, из-за которой я не мог играть в матче против Черноморца, и против Шахтера. Просто мы не нашли общий язык относительно того момента, который касается только операции.

И теперь, пользуясь случаем, я хотел бы сказать болельщикам Зари: со мной все в порядке, травма есть, но я восстанавливаюсь согласно рекомендациям врачей. В игре с СК Днепр-1 был для меня неприятный момент, когда я пошел на мяч и получился стык с соперником. Однако все обошлось. Сейчас ни о какой операции речь не идет.

Через пару дней я возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, что в следующей игре против Шахтера во Львове я уже буду готов сыграть", – поделился Боль. Стоит добавить, что до этого именно Украинский футбол сообщал, что Антону может понадобиться операция.

Напомним, Антон Боль – воспитанник Динамо. В Зарю перебрался летом 2023-го – его аренда рассчитана до конца сезона. В текущем чемпионате провел за луганчан 12 матчей, в которых отметился ассистом. Динамо Антон будет принадлежать до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч.

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