Воспитанник Динамо прояснил информацию о травме – его якобы должны были прооперировать
Защитник Динамо Антон Боль, выступающий за Зарю на правах аренды, продолжает восстанавливаться от травмы, которая оказалась не такой серьезной, как сообщалось ранее.
Ранее сообщалось, что Антон Боль из-за травмы будет вынужден лечь под хирургический нож, однако сам игрок в комментарии Украинскому футболу подчеркнул, что все не настолько страшно, как описывалось.
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"У меня к вам нет вопросов относительно информации о травме, из-за которой я не мог играть в матче против Черноморца, и против Шахтера. Просто мы не нашли общий язык относительно того момента, который касается только операции.
И теперь, пользуясь случаем, я хотел бы сказать болельщикам Зари: со мной все в порядке, травма есть, но я восстанавливаюсь согласно рекомендациям врачей. В игре с СК Днепр-1 был для меня неприятный момент, когда я пошел на мяч и получился стык с соперником. Однако все обошлось. Сейчас ни о какой операции речь не идет.
Через пару дней я возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, что в следующей игре против Шахтера во Львове я уже буду готов сыграть", – поделился Боль. Стоит добавить, что до этого именно Украинский футбол сообщал, что Антону может понадобиться операция.
Напомним, Антон Боль – воспитанник Динамо. В Зарю перебрался летом 2023-го – его аренда рассчитана до конца сезона. В текущем чемпионате провел за луганчан 12 матчей, в которых отметился ассистом. Динамо Антон будет принадлежать до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч.
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