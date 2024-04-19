Шахтер не без проблем победил Зарю в перенесенной игре 10-го тура УПЛ. Луганчане доигрывали в меньшинстве из-за удаления Джордана, который получил обе желтые карточки по делу. Отдельно стоит отметить Лассину Траоре, который идеально подошел бы сборной Украины – африканец очень качественно играет как "столб", а равных ему в составе команды Реброва в этом компоненте не найти.

А возлюбленная его конкурента, Даниила Сикана, уже отправляет украинского нападающего Шахтера в Ювентус. Девушка выложила мем с Сиканом в футболке "старой синьоры", которая, как известно, заинтересована в услугах Даниила. Динамо же победило Минай (3:1), однако закарпатцы имели шансы отыграться, что не понравилось Шовковскому. Главной звездой игры стал Владислав Ванат, который больше всего привлекал к себе внимание.

А работу Шевченко во главе УАФ уже отмечают в английском The Athletic. Так, нововведения Андрея Николаевича с прохождением полиграфа для арбитров и слепой жеребьевки для назначения арбитров поразили англичан благодаря интересному подходу к борьбе с коррупцией. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Шахтер переиграл Зарю – луганчане закамбечили в меньшинстве, замены Пушича спасли чемпионский отрыв от Динамо