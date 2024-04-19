Захисник Динамо Антон Боль, який виступає за Зорю на правах оренди, продовжує відновлюватись від травми, яка виявилась не такою серйозною, як повідомлялось раніше.

Раніше повідомлялось, що Антон Боль через травму буде змушений лягти під хірургічний ніж, проте сам гравець у коментарі Українському футболу підкреслив, що все не настільки страшно, як описувалось.

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"В мене до вас нема питань стосовно інформації про травму, через яку я не міг грати у матчі проти Чорноморця, і проти Шахтаря. Просто ми не порозумілися щодо того моменту, який стосується тільки операції.

Тож тепер, користуючись нагодою, я хотів би сказати вболівальникам Зорі: зі мною все гаразд, травма є, але я відновлююся згідно з рекомендаціями лікарів. У грі з СК Дніпро-1 був для мене неприємний момент, коли я пішов на м’яч і вийшов стик із суперником. Однак все обійшлося. Зараз ні про яку операцію мова не йде.

Через пару днів я повертаюся до тренувань. Сподіваюся, що у наступній грі проти Шахтаря у Львові я вже буду готовий зіграти", – поділився Боль. Варто додати, що раніше саме Український футбол повідомляв, що Антону може знадобитися операція.

Нагадаємо, Антон Боль – вихованець Динамо. У Зорю перебрався влітку 2023-го – його оренда розрахована до кінця сезону. У поточному чемпіонаті провів за луганців 12 матчів, в яких відзначився асистом. Динамо Антон належатиме до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч.

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