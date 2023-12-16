Украинский талант Денис Соколовский по полной программе проявляет себя в составе детской команды Барселоны. Накануне наш юный земляк оформил феерический гол в ворота сверстников из Вильярреала.

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Уже в начале встречи Денис подхватил мяч в центре поля, обошел защитника, приблизился к воротам "желтой субмарины" и из-за пределов штрафной пробил под дальнюю штангу без шансов для голкипера.

К слову, 10-летний Соколовский – воспитанник Динамо. В сентябре 2022 года перебрался в Испанию и выступал за Серданьоло-дель-Вальес. Впоследствии его заметили скауты Барселоны и пригласили в юношескую академию, где он играл за Ла Масию. В ее составе он забил 40 голов и завершил сезон 2022/23 в Ла Лиге в статусе четвертого бомбардира. Летом 2023-го стал игроком Барселоны.

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