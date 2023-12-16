Український талант Денис Соколовський по повній програмі проявляє себе у складі дитячої команди Барселони. Напередодні наш юний земляк оформив феєричний гол у ворота однолітків з Вільяреала.

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Вже на початку зустрічі Денис підхопив м'яч у центрі поля, обійшов захисника, наблизився до воріт "жовтої субмарини" і з-за меж штрафного пробив під дальню стійку без шансів для голкіпера.

До слова, 10-річний Соколовський – вихованець Динамо. У вересні 2022 року перебрався в Іспанію і виступав за Серданьйоло-дель-Вальєс. Згодом його помітили скаути Барселони і запросили у юнацьку академію, де він грав за Ла Масію. У її складі він забив 40 голів і завершив сезон 2022/23 у Ла Лізі у статусі четвертого бомбардира. Влітку 2023-го став гравцем Барселони.

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