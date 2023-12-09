Реал не сумел переиграть Бетис на выезде (1:1) в 16-м туре чемпионата Испании. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Карло Анчелотти удивил своим составом на встречу против "зеленых". Ожидалось, что Кепа вернется в старт после травмы, впрочем, Андрей Лунин занял место в воротах.

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Бетис, как и положено хозяевам поля, со стартовым свистком активно прессинговали. Старания команды Пеллегрини привели к нескольким ударам, но они не несли опасности для Реала. Андрей Лунин уверенно забирал мяч. Мадридцы пытались в позиционной атаке создать гол. На шестой минуте у Модрича был прекрасный шанс, впрочем, хорват неудачно пробил головой.

На 17 минуте Браиму Диасу удалось отрыть счет в матче. Судьи взятие ворот отменили из-за офсайда. Несмотря на то, что мадридцы контролировали, ход игры Бетис находил пространство для своих атак. На 36 минуте хозяева организовали самый опасный момент первого тайма. Айозе Перес сначала классно отдал на Жозе под удар, а после того, как мяч от защитника снова попал к игроку, пробил с острого угла. Лунин шикарным сейвом помешал голу. В первом тайме украинец трижды вступал в игру и каждый раз демонстрировал свою силу.

После перерыва Бетис атаковал активнее. На 50 минуте Айозе вновь стал ключевой фигурой момента. Он вывел на ударную позицию Иско, но Лунин сыграл фантастически. Украинец совершил очередной сэйв. Спустя небольшой промежуток Реал открыл счет. Диас ассистировал, а Беллингем с острого угла положил мяч в сетку ворот.

Мадридцы попытались успокоить игру и контролировали матч. Впрочем, Бетис свой шанс на контратаку получил. Жозе неплохо протащил мяч к воротам мадридцев, отдал на Руйбаля, который мощным дальним ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов Лунину спасти Реал от гола.

На 89 Иско имел прекрасную возможность забить, откликнувшись на прострел с фланга, но попал в штангу. Казалось, что на концовку у Бетиса осталось больше сил, поскольку мадридцы ничего после гола Джуда создать не смогли. В добавленное время хозяева имели фантастическую возможность вырвать победу. Помешал снова Андрей Лунин, который вытащил мяч из-под перекладины. В итоге встреча закончилась вничью 1:1.

Реал сейчас находится на первой строчке с 39 баллами. Жирона отстает на один пункт, но команда Цыганкова и Довбыка сыграет в воскресенье, 10 декабря. Бетис находится на седьмой строчке с 26 очками.