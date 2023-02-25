Центральный защитник Александрии Александр Мельник продолжит карьеру в Минае, сообщает официальный сайт "горожан".

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23-летний защитник будет выступать за закарпатцев на правах аренды. Срок действия соглашения – до 30 июня 2023 года.

Напомним, Мельник – воспитанник Динамо, в котором начал профессиональную карьеру в 2016 году. В июле 2019-го в статусе свободного агента перешел в Александрию. В текущем сезоне сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с "горожанами" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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