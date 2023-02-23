Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 17-м туре чемпионата.

Матчи 17-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 10 по 12 марта включительно, сообщает официальный сайт организации.

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Среди знаковых противостояний – битва между лидером первенства СК Днепр-1 и Динамо, а также дуэль Юрия Вернидуба и Игора Йовичевича.

17-й ТУР

10 марта (пятница)

Ингулец – Металлист – 13:00

11 марта (суббота)

Минай – Александрия – 13:00

Заря – Львов – 14:00

Черноморец – Металлист 1925 – 15:00

12 марта (воскресенье)

Верес – Ворскла – 13:00

СК Днепр-1 – Динамо – 13:00

Кривбасс – Шахтер – 15:00

Рух – Колос – 15:00

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