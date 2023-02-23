СК Днепр-1 – Динамо, Кривбасс – Шахтер: УПЛ объявила расписание матчей 17-го тура
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 17-м туре чемпионата.
Матчи 17-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 10 по 12 марта включительно, сообщает официальный сайт организации.
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Среди знаковых противостояний – битва между лидером первенства СК Днепр-1 и Динамо, а также дуэль Юрия Вернидуба и Игора Йовичевича.
17-й ТУР
10 марта (пятница)
Ингулец – Металлист – 13:00
11 марта (суббота)
Минай – Александрия – 13:00
Заря – Львов – 14:00
Черноморец – Металлист 1925 – 15:00
12 марта (воскресенье)
Верес – Ворскла – 13:00
СК Днепр-1 – Динамо – 13:00
Кривбасс – Шахтер – 15:00
Рух – Колос – 15:00
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