Центральний захисник Олександрії Олександр Мельник продовжить кар'єру в Минаї, повідомляє офіційний сайт "містян".

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23-річний оборонець виступатиме за закарпатців на правах оренди. Термін дії угоди – до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Мельник – вихованець Динамо, в якому розпочав професіональну кар'єру у 2016 році. У липні 2019-го у статусі вільного агента перейшов в Олександрію. У поточному сезоні зіграв 4 матчі, результативними діями не відзначався. Його контракт з "містянами" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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