Родители форварда родом из африканской страны, но сам футболист родился в Мадриде. Футбольное образование получил в Ла Масии и параллельно играл за сборные Испании разных возрастных групп– 12 голов в 19 матчах.

ФИФА разрешила футболистам менять национальные сборные, но есть один нюанс

Мунир даже дебютировал за "фурию Роху", но поединок отбора на Евро-2016 еще в 2014 году так и остался единственным в составе национальной команды. Именно это не позволило легко сменить футбольное гражданство, когда Эль-Хаддади решил играть с Марокко.

Первое прошение в ФИФА было направлено еще в 2017-м. После четырех лет борьбы Мунир наконец получил разрешение играть за этническую родину. Форвард уже находится в расположении команды и может дебютировать в матче против Мавритании 26 марта.

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