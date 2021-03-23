Новий формат, нові дати

Євро U-21 було заплановане на червень 2021-го, але після перенесення дорослого чемпіонату Європи молодіжну першість довелося змістити на весну та розбити на дві частини. Протягом цієї міжнародної паузи (24-31 березня) зіграють груповий етап, а плей-офф пройде в кінці сезону (31 травня – 6 червня).

Турнір приймають дві країни – Угорщина (Будапешт, Секешфехервар, Дьйор, Сомбатгей) та Словенія (Любляна, Марібор, Целє, Копер). Груповий раунд відбудеться без глядачів, стосовно відкриття трибун на плей-офф ще ведуться переговори.

Молодіжне Євро влилося в загальний тренд великих турнірів і отримало розширення з 12 до 16 учасників. 4 групи по 4 збірні, дві найкращі виходять у чвертьфінал. Вирішальний матч прийме стадіон Стожице в Любляні.

Учасники Євро-2021 U-21

Збірна України не вийшла у фінальну частину. У кваліфікації нам пощастило з жеребкуванням, але команда Ротаня посіла третє місце в групі, пропустивши на чемпіонат Європи Данію та Румунію.

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Топові матчі групового етапу

Франція – Данія. 25 березня. 22:00

Німеччина – Нідерланди. 27 березня, 22:00

Іспанія – Італія. 27 березня, 22:00

Португалія – Англія. 28 березня, 22:00

Фаворити турніру

Букмекери виділяють чотирьох фаворитів Євро-2021: Франція, Іспанія, Англія та Німеччина. У другому ешелоні: Нідерланди, Португалія та Італія. Тріумф будь-якого іншого стане сенсацією.

В аутсайдерах, звичайно ж, господарі чемпіонату. Угорщина та Словенія не відібралися б на Євро своїми силами навіть під керівництвом відомих фахівців – Золтана Гери та Міленко Ачімовіча відповідно. Роль статистів також відводять ісландцям.

Загалом склад плей-офф вимальовується вже зараз. У групах А і В, на перший погляд, все очевидно. У квартеті С розгорнеться боротьба за другу путівку: Якоб Бруун Ларсен проти Фьодора Чалова та вихованця київського Динамо Даниїла Лісового (екс-гравець української молодіжки 5 років тому переїхав у Росію та змінив футбольне громадянство).

Група D – "група смерті". Ну, майже. Краще сказати – найрівніша. Не сильно дивуйтеся, якщо Швейцарія чи Хорватія залишать позаду когось із зіркових опонентів. У юних "наті" міцний інтернаціональний склад на чолі з Жорданом Лотомба. Балканці в останній момент через травми втратили топових захисників Йошко Гвардіола і Борну Сосу, однак підбір виконавців там все одно більш ніж бойовий.

Хто з зірок приїхав на Євро-2021

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Найгучніші імена в збірній Франції. Сільвен Ріполь має такий підбір виконавців, що очі розбігаються. Тут і суперконкуренція в центрі оборони: Жуль Кунде, Веслі Фофана, Бенуа Бадіашіль, Ібраїма Конате. Тут і зірки у півзахисті: Уссем Ауар, Едуардо Камавінга, Маттео Гендузі. Тут і потужні фланги атаки, тут і забивні форварди. Всі на слуху, всі з постійною ігровою практикою в топ-чемпіонатах! Transfermarkt оцінює Францію U-21 в майже півмільярда євро. Додайте Мбаппе, і цю команду можна вести на доросле Євро.

Не надто поступається зірковістю Англія, яка привезла на турнір представників основи Челсі, МЮ, Арсенала, Ліверпуля та Тоттенхема. Мейсон Грінвуд, Каллум Хадсон-Одой, Еміль Сміт-Роу, Кьортіс Джонс, Едді Нкетіа, Бен Годфрі, Том Девіс, Раян Сессеньйон... Теж команда мрії! Навіть без Маунта, Райса, Саки, Беллінгема та Фодена, які поїхали в першу збірну. Щоправда, ми пам'ятаємо, як на минулому Євро англійці з не менш потужним складом не вийшли з групи.

Чинні чемпіони виглядають не так ефектно. Педрі, Ольмо, Браян, Торрес і Гарсія отримали виклик в головну збірну Іспанії, тому в молодіжці доводиться виділяти дублерів Барселони Пікі Пуча та Оскара Мінгесу. Відомі широкому загалу зірочки приїхали хіба що з Серії А – романіста Гонсало Вільяр і міланіста Браїм Діас. Втім, вихід "рохіти" з групи не піддається сумнівам, а на плей-офф підтягнуться лідери. Лише один з останніх 5 фіналів молодіжного Євро обійшовся без Іспанії.

У заявці Німеччини неозброєним оком також важко вихопити знайомі імена. Джамала Мусіалу хочуть якнайшвидше заграти за Бундестім. Флоріан Вірц теж в першій команді. От і виходить, що найвпізнаванішим гравцем молодіжки залишився Рідле Баку. Є 16-річний вундеркінд Юссуфа Мукоко з Дортмунда, але основу складають представники аутсайдерів Бундесліги. Резонанс викликала поява в складі Матео Клімовіча – аргентинця з польсько-українським корінням.

Італію до успіху потягнуть Сандро Тоналі та Патрік Кутроне. Інша знаменита молодь (Кін, Бастоні, Доннарумма, Локателі) на Євро поки що не поїхала. Джанлука Фработта, Рауль Белланова, Джанлука Скамакка – не той рівень.

Значно більше інтригують Нідерланди, яким вистачає талантів і на основну збірну (де Лігт, Мален, Стенгс, Гравенберх, Вейндал) і на молодіжку. Кістяк формують добре знайомі по матчах за АЗ Копмайнерс і Боадю. Приїхали сильні легіонери з Німеччини – Джастін Клайверт, Джавайро Ділросун; та Франції – Мітчелл Баккер і Свен Ботман.

Перспективно виглядає Португалія: Франсішку Трінкау з Барселони, Рафаель Леау з Мілана (який, щоправда, в останній момент травмувався і не зіграє в груповому турнірі), найкращий бомбардир Прімейри Педру Гонсалвеш. З Фелішем було б ще цікавіше, але й так треба претендувати на півфінал.

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