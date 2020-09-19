Международная федерация футбола откорректировала правило, касающееся смены футбольного гражданства, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Пирс Эдвардс.

ФИФА сохранила правило "пяти замен" на сезон 2020/21

В частности, конгресс ФИФА позволил игрокам, сыгравшим один официальный матч за одну национальную сборную, выступать за другую сборную. Однако, если этот матч был в финальном турнире чемпионата мира или в Кубке конфедераций, сменить команду не удастся. Новое правило вступит в силу со следующего месяца.

Например, шанс сыграть за Марокко отныне получит форвард Севильи Мунир Эль-Хаддади. Напомним, воспитанник Барселоны провел 13 минут за сборную Испании в матче против Македонии 8 сентября 2014 года, но поскольку его родители родом из Марокко, хотел сменить спортивное гражданство. ФИФА, Королевская федерации футбола Испании и даже спортивный арбитражный суд в свое время лишили его этого права.

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