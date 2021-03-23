Батьки форварда родом із африканської країни, але сам футболіст народився у Мадриді. Футбольну освіту отримав у Ла Масії та паралельно грав за збірні Іспанії різних вікових груп – 12 голів у 19 матчах.

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Мунір навіть дебютував за "Фурію Роху", але поєдинок відбору на Євро-2016 ще у 2014 році так і залишився єдиним у складі національної команди. Саме це не дозволило легко змінити футбольне громадянство, коли Ель-Хаддаді вирішив грати з Марокко.

Перше прохання у ФІФА було надіслане ще у 2017-му. Після чотирьох років боротьби Мунір нарешті отримав дозвіл грати за етнічну батьківщину. Форвард вже перебуває у розташуванні команди і може дебютувати у матчі проти Мавританії 26 березня.

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