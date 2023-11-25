"Я работаю тренером по физической подготовке. Мое направление – подготовить футболисток к основной работе. Я им провожу различные активации, аэробику, когда это нужно, разминку, беговые упражнения, занятия с мячами.

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Я с детства люблю футбол и еще в детском возрасте всегда говорила, что стану главным тренером. Но это тяжелая работа. Пока мне нравится быть тренером по физической подготовке, там также есть куда расти. И, возможно, с годами я дойду до должности главного тренера. Было бы интересно попробовать себя в этом деле.

Мне очень хочется, чтобы в моем родном городе Луцк возродилась ФК Волынь. Я не уверена, что сразу вернусь туда и буду работать в мужской команде, но была бы не против попробовать себя в женской. Главным тренером мужской команды себя не вижу – там есть кому работать из мужчин. Мне комфортнее быть главным тренером женской команды.

Дедушка славился своими резкими высказываниями в адрес футболистов. Я также довольно эмоциональна, но в жестких высказываниях, наверное, сдерживалась бы. Но не всегда. Меня тоже может прорвать. Футбол – это эмоциональная штука, и не всегда можно сдержать себя в руках. Думаю, что гены дедушки у меня присутствуют. Думаю, на пресс-конференциях, я была бы спокойнее, а на поле, возможно, была бы и копией дедушки, но без матов. На футболисток я бы кричала, но без нецензурной брани", – сказала Кварцяна в интервью Українському футболу.

Напомним, Волынь взяла паузу в выступлениях после полномасштабного вторжения россиян, а летом вообще была исключена из ПФЛ, ведь не подала заявление о продлении временного приостановления участия в соревнованиях сезона 2023/24 и не оплатила членские взносы.

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