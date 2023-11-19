Чемпионат Испании среди женщин, 9 тур

Барселона – Реал – 5:0

Голы: Бонмати, 17, Хансен, 43, Кальдентей, 45, Пина, 90+1, Лопес, 90+4

Начала погром Реала Айтана Бонмати – обладательница женского "Золотого мяча-2023", которой удался бильярдный удар в дальний угол. На последних минутах первого тайма "сине-гранатовые" забили еще два мяча. Во второй половине Барса повторила трюк – еще два гола в добавленное время и итоговая победа 5:0.

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Разгром, порадовавший почти 39 тысяч фанатов. Именно столько болельщиков собралось на трибунах Олимпийского стадиона Барселоны.

На триумф родной команды сразу отреагировал Жерар Пике. Бывший защитник "блаугранас" опубликовал лаконичный твит с ладонью. Именно такой жест, который символизирует цифру 5, Пике продемонстрировал трибунам Камп Ноу в 2008 году, когда Барса разбила "Реал" с таким же счетом 5:0.

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