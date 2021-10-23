Матч Ворскла – Шахтер стартовал в 17:00 на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Встречались вторая и третья команды Премьер-лиги – "горняки" опережали "зелено-белых" на 2 очка. Юрий Максимов, который и сам пропускал матч из-за дисквалификации, имел серьезные кадровые трудности на поединок против вице-чемпиона – коронавирус и травмы привели к тому, что в запасе у Ворсклы был только кипер Ткаченко и 4 полевые игроки. Чеснаков, Пуцлин, Бондаренко, Вакула, Кравчук и Нестеренко – это список футболистов Ворсклы, которые сдали положительные тесты на COVID-19.

Для сравнения – у Шахтера на скамейке сидели, в частности, Пятов, Тете, Мудрик, Соломон, Судаков и Сикан. Но матч в Полтаве не обещал "горнякам" легкой прогулки, ведь Ворскла не проигрывала в последних 5-ти матчах чемпионата, одержав в них 4 победы.

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Роберто Де Дзерби несколько изменил состав по сравнению с матчем против Реала в ЛЧ, который завершился разгромом "горняков" со счетом 0:5. В старте вышли Степаненко, Бондарь и Марлос – четвертым игроком с украинским паспортом стал Анатолий Трубин.

Несмотря на серьезные потери, Ворскла вовсе не припарковала автобус на своей половине. В течение стартового отрезка игры полтавчане активно атаковали. Если удару Тилля откровенно не хватило точности, то Тамм после подачи углового пробил впритирку со стойкой! Было от чего схватиться за голову. А вот атакам Шахтера на первых минутах не хватало остроты – хозяева отбивались без проблем. На 25-й минуте прошла хорошая атака "горняков", которая завершилась заблокированным ударом Патрика.

Марлос качнул защитника и пробил с правой – в руки Ризныку. Во встречной атаке Ворсклы Оливье Тилль ворвался в штрафную, но отпустил мяч и врезался в Трубина. Желтая карточка, которая стала для лидера полтавчан второй – Ворскла осталась в меньшинстве уже на 29-й минуте. Первое удаление люксембургского хавбека в чемпионате Украины.

Шахтер, получив численное преимущество, прогнозируемо перевел игру на половину поля "зелено-белых", но реальных моментов у ворот Дмитрия Ризныка не было - можно вспомнить разве неточный удар Фернандо с нескольких метров. Довольно беззубой выглядела атака "горняков", потому нули на табло после первых 45-ти минут выглядели вполне логичными.

В перерыве Де Дзерби прогнозируемо сделал замены. Их было целых три – вместо Педриньо, получившего повреждение в конце первого тайма, появился Тете. Манор Соломон заменил Фернандо, а Даниил Сикан – Алана Патрика. У Ворсклы на старте тайма Пешич сменил Скляра.

Сикан пробил с угла вратарской, однако попал в сетку с внешней стороны. Сказалось повреждение Степаненко, которое Тарас получил перед самым перерывом. Вместо капитана, который ушел с поля, держась за заднюю поверхность бедра, вышел Георгий Судаков. Здесь же свой момент создала Ворскла – Пешич поборолся до конца и протолкнул на Степанюка, который пробил выше ворот. Неточным был и выстрел Соломона по воротам Ризныка.

Рефери послушал VAR после вероятной игры рукой в ​​штрафной Шахтера – нет пенальти. Марлон сыграл грудью, а не рукой. А на 65-й минуте Шахтер все же забил. Сработали замены Де Дзерби, причем сразу три. Сикан собрал на себя троих оппонентов и в падении протолкнул на Соломона. Манор прострелил, Ризнык отбил, но точно на ногу Тете. Попасть в пустой угол было делом техники – 0:1.

На 79-й счет стал 0:2. Гол создал Манор Соломон, который сместился с левого фланга в центр, обыгрался с Марлосом и пробил в ближний угол. Ризнык не спас. Опять отметим замену Дее Дзерби, которая стала результативной. Этот гол окончательно смутил полтавчан. Если после первого пропущенного мяча Ворскла еще пыталась идти вперед, то в последние минуты "зелено-белые" об атаке уже не думали. На это осталось и сил после часа игры в меньшинстве.

0:2 – Шахтер выиграл центральный матч тура, набрал 29 очков и снова сравнялся с Динамо. Киевляне свой матч против СК Днепр-1 сыграют в воскресенье. Ворскла осталась третьей, имея 24 пункта.

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