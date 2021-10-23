Ворскла уступила Шахтеру в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Полтавчане и дончане динамично выглядели в первом тайме, активно обмениваясь моментами. Но ключевым стало удаление Оливье Тилля, который влетел в Трубина. После Шахтар забил дважды.

Шахтер в большинстве дожал Ворсклу и догнал Динамо – Де Дзерби перевернул игру заменами, полтавчан подвел лидер

Сначала Тете удачно сыграл на добивании, а позже Соломон красиво обстукался с Марлосом и поразил ближний угол. "Горняки" набрали 29 очков, расположившись вторыми, Ворскла осталась третьей, имея 24 пункта.