Ворскла – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча
19:51 - Читати українською
Ворскла уступила Шахтеру в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
Тете 65’
Манор Соломон 79’
65’ Тете
79’ Манор Соломон
Полтавчане и дончане динамично выглядели в первом тайме, активно обмениваясь моментами. Но ключевым стало удаление Оливье Тилля, который влетел в Трубина. После Шахтар забил дважды.
Шахтер в большинстве дожал Ворсклу и догнал Динамо – Де Дзерби перевернул игру заменами, полтавчан подвел лидер
Сначала Тете удачно сыграл на добивании, а позже Соломон красиво обстукался с Марлосом и поразил ближний угол. "Горняки" набрали 29 очков, расположившись вторыми, Ворскла осталась третьей, имея 24 пункта.
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