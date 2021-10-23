Матч Ворскла – Шахтар стартував о 17:00 на стадіоні імені Бутовського в Полтаві. Зустрічалися друга і третя команди Прем'єр-ліги – "гірники" випереджали "зелено-білих" на 2 очки. Юрій Максимов, який і сам пропускав матч через дискваліфікацію, мав серйозні кадрові труднощі на поєдинок проти віце-чемпіона – коронавірус і травми призвели до того, що в запасі у Ворскли був лише кіпер Ткаченко і 4 польові гравці. Чеснаков, Пуцлін, Бондаренко, Вакула, Кравчук і Нестеренко – це список футболістів Ворскли, які здали позитивні тести на COVID-19.

Для порівняння – у Шахтаря на лавці сиділи, зокрема, Пятов, Тете, Мудрик, Соломон, Судаков і Сікан. Але матч у Полтаві не обіцяв "гірникам" легкої прогулянки, адже Ворскла не програвала в останніх 5-ти матчах чемпіонату, здобувши в них 4 перемоги.

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Роберто Де Дзербі дещо змінив склад у порівнянні з матчем проти Реала в ЛЧ, який завершився розгромом "гірників" з рахунком 0:5. У старті вийшли Степаненко, Бондар і Марлос – четвертим гравцем з українським паспортом став Анатолій Трубін.

Попри серйозні втрати, Ворскла зовсім не припаркувала автобус на своїй половині. Впродовж стартового відрізку гри полтавці активно атакували. Якщо удару Тілля відверто забракло точності, то Тамм після подачі кутового пробив впритул зі стійкою! Було від чого схопитися за голову. Натомість атакам Шахтаря на перших хвилинах бракувало гостроти – господарі відбивалися без жодних проблем. На 25-й хвилині пройшла хороша атака "гірників", яка завершилася заблокованим ударом Патріка.

Марлос хитнув захисника і пробив з правої – в руки Різнику. В зустрічній атаці Ворскли Олів'є Тілль увірвався у штрафний, але відпустив м'яч і врізався в Трубіна. Жовта картка, яка стала для лідера полтавців другою – Ворскла залишилася в меншості вже на 29-й хвилині. Перше вилучення люксембурзького хавбека в чемпіонаті України.

Шахтар, отримавши чисельну перевагу, прогнозовано перевів гру на половину поля "зелено-білих", але реальних моментів біля воріт Дмитра Різника не було – можна згадати хіба неточний удар Фернандо з кількох метрів. Доволі беззубою виглядала атака "гірників", тому нулі на табло після перших 45-ти хвилин виглядали цілком логічними.

У перерві Де Дзербі прогнозовано вдався до замін. Їх було цілих три – замість Педрінью, який отримав пошкодження наприкінці першого тайму, з'явився Тете. Манор Соломон замінив Фернандо, а Данило Сікан – Алана Патріка. У Ворскли на старті тайму Пешіч змінив Скляра.

Сікан пробив з кута воротарського, проте влучив у сітку з зовнішнього боку. Далося взнаки пошкодження Степаненка, яке Тарас отримав перед самою перервою. Замість капітана, який пішов з поля, тримаючись за задню поверхню стегна, вийшов Георгій Судаков. Тут же свій момент створила Ворскла – Пешіч поборовся до кінця і проштовхнув на Степанюка, який пробив вище воріт. Неточним був і постріл Соломона по воротах Різника.

Рефері послухав VAR після ймовірної гри рукою у штрафному Шахтаря – немає пенальті. Марлон зіграв грудьми, а не рукою. А на 65-й хвилині Шахтар таки забив. Спрацювали заміни Де Дзербі, причому одразу три. Сікан зібрав на себе трьох опонентів і в падінні проштовхнув на Соломона. Манор прострілив, Різник відбив, але точно на ногу Тете. Влучити в порожній кут було справою техніки – 0:1.

На 79-й рахунок став 0:2. Гол створив Манор Соломон, який змістився з лівого флангу в центр, обігрався з Марлосом і пробив у ближній кут. Різник не врятував. Знову відзначимо заміну Де Дзербі, яка стала результативною. Цей гол остаточно знітив полтавців. Якщо після першого пропущеного м'яча Ворскла ще намагалася йти вперед, то в останні хвилини "зелено-білі" про атаку вже не думали. На це не залишилося і сил після години гри в меншості.

0:2 – Шахтар виграв центральний матч туру, набрав 29 очок і знову зрівнявся з Динамо. Кияни свій матч проти СК Дніпро-1 зіграють у неділю. Ворскла залишилася третьою, маючи 24 пункти.

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