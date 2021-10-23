В рамках 12-го тура отечественной Премьер-лиги ровенский Верес уверенно одолел Мариуполь. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Перед матчем с Верес наставник Мариуполя Остап Маркевич получил ультиматум. Если в матчах с ровенчанами и Динамо его подопечные не наберут очков, то он попрощается с должностью. Но стать горой за своего тренера гости не смогли.

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Для победы над приазовцами Вересу хватило двух голов. Оба мяча ровенчане провели после перерыва, поскольку первый тайм богатым на моменты со стороны хозяев не стал.

Да, Мариуполь активнее начал. Даже первые моменты была за гостями. Сначала Когут парировал на угловой удар Кащука. Далее же Топалов выскочил фактически один на один с голкипером, но не смог перебросить оппонента.

Постепенно игра успокоилась. Мариуполь больше держал мяч, но приблизиться к воротам Вереса не мог. Отдельная история отмененные голы. В первом тайме команды обменялись такими выпадами – Сергийчук и Кулаков оказались в роли "пострадавших", а системы VAR в этом матче не было.

Второй тайм начался с момента Очеретько. Хавбек приазовцев получил шанс забить с нескольких метров, но пробил мимо ворот. За эту расточительность Мариуполь был наказан почти мгновенно.

На 64-й минуте Дахновский пробил в ближнюю штангу с линии штрафной, но на добивании вовремя оказался Михаил Шестаков. Опытный нападающий легко завершил начатое партнерами дело.

А на 80-й форвард оформил первый в карьере дубль на уровне Премьер-лиги. Это Геннадий Пасич выполнил фланговый навес, а Шестаков реализовал свой момент эффектным ударом головой.

Благодаря этой победе Верес поднялся на 8-е место. В активе ровенчан 18 очков. В свою очередь Мариуполь – безнадежно последний (4 пункта).

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