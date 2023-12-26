Голкипер Ворсклы Павел Исенко и представитель Зари Александр Сапутин попали в десятку вратарей U-21 в мире по игровому опыту по версии CIES.

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Традиционно для определения места игрока в престижном рейтинге портал использовал формулу, которая сочетает уровень чемпионата и число игровых минут (для анализа взяли 49 лиг мира, учитывая вторые дивизионы определенных стран).

Согласно ей, рейтинг возглавил вратарь Тулузы Гийом Рест, набравший 77,6 балла. Вторую строчку оккупировал Исенко с оценкой 75,8. Замкнул топ-3 голкипер Чикаго Файр Кристофер Брэйди (74,4). Сапутин занял восьмую строчку, набрав 63,5 балла.

Напомним, Исенко в текущем сезоне провел за Ворсклу 21 матч, в которых пропустил 29 голов (в 7 поединках сохранил свои ворота "сухими"). Сапутин в 7 играх 9 раз вытаскивал сферу из сетки (в 3 встречах отстоял "на ноль"). Transfermarkt обоих киперов оценивает в 700 тысяч евро.

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