Ворскла потеряла основного защитника до конца сезона
17:02 - Читати українською
Защитник Ворсклы Фелипе не сможет помочь команде в текущем сезоне.
Травма Фелипе в поединке против Динамо оказалась достаточно серьезной, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.
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Сейчас точный диагноз врачей неизвестен, но предварительно – частичный разрыв мышцы задней поверхности бедра. В любом случае Фелипе почти наверняка не сможет сыграть в этом сезоне.
К слову, бразильский защитник сыграл за Ворсклу 18 матчей в сезоне 2022/23, в которых записал в свой актив 1 гол.
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