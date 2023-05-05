"Возможно, кто-то не заметил, но во втором круге из команды исчез Андрей Кравчук. По моей информации, история была такова. Произошла встреча между руководством Ворсклы и ультрас, которые сейчас защищают нас на фронте. Фанаты Ворсклы требовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко.

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Кравчук действительно играл за московское Торпедо в 2021 году, провел там 35 матчей. Но в начале марта 2022-го он сделал то же, что и Ракицкий – оставил Торпедо по семейным обстоятельствам. Мы все понимаем, какие это обстоятельства. Но самое главное, что в этой ситуации руководство Ворсклы пошло навстречу ультрас. Кравчук сказал, что все понял", – сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Добавим, что Кравчук действительно исчез из заявки Ворсклы на официальном сайте УПЛ, а вот Иван Пономаренко остается. 24-летний кипер успел засветиться в так называемом "чемпионате Крыма".

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