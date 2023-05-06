Захисник Ворскли Феліпе не зможе допомогти команді у поточному сезоні.

Травма Феліпе в поєдинку проти Динамо виявилась досить серйозною, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

Ворскла позбулася українця, який виступав на Росії – метод Ракицького не врятував

Наразі точний діагноз лікарів невідомий, але попередньо – частковий розрив м'яза задньої поверхні стегна. У будь-якому випадку Феліпе майже напевне не зможе зіграти у цьому сезоні.

До слова, бразильський захисник зіграв за Ворсклу 18 матчів у сезоні 2022/23, в яких записав до свого активу 1 гол.

"Це була ідеальна передача": 18-річний герой Олександрії – про футбол Ротаня, гол Реалу та повернення у Горлівку