Полузащитник Ворсклы Амилькар Коджови покинул "зелено-белых" на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt.

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20-летний хавбек перешел в команду Айя Напа, которая выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра.

Напомним, Кождові, у которого есть испанское и английское гражданство, присоединился к Ворскле в январе 2020 года из Моркема (4 дивизион Англии) – этот переход стал первым в истории чемпионатов Украины трансфером английского игрока.

В прошлом сезоне провел за полтавчан 8 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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