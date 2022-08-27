В матче 2-го тура чемпионата Украины полтавчане в добавленное время упустили ничью с ровенчанами. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обе команды по-разному дебютировали в новом сезоне. Ворскла после вылета из еврокубков уступила бывшей команде Виктора Скрипника – Заре, а Верес несколько неожиданно одолел Черноморец. Так или иначе, но у обеих команд была одинаковая цель – набирать очки в очной дуэли.

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Уже на третьей минуте ровенчане опасно навешивали с правого фланга в штрафной соперника – Ризнык вышел из ворот и забрал мяч. Полтавчане огрызнулись угловым: подача со стандарта, сфера прилетела на голову Фелипе, но удар бразильца пришелся мимо стойки. Впоследствии Степанюк после долгой передачи вышел один на один с Когутом, но выбежавший аж в район одиннадцатиметровой отметки голкипер в падении ногой отразил удар нападающего Ворсклы. Почти сразу Фелипе снова первым среагировал на навес – фортуна во второй раз отвернулась от него.

Верес сразу же убежал в быструю контратаку правым флангом, Дахновский зряче простреливал во вратарский, но Ризнык снова прочитал замысел соперника и в падении перехватил пас. Ворскла продолжила давить и уже Олейник не забивает с удобной позиции – опустив круглого на землю, Денис не сумел как следует приложиться к мячу и удар получился слишком хилым, прямо в руки Когуту.

На 21-й минуте Ворскла наконец-то пробила Верес. Ровенчане потеряли мяч у ворот соперника, длинный пас нашел Сефери на левом фланге, албанец ворвался в штрафную Когута и прострелил. Передаче помешал Пасич, но выбить не смог, лишь задев сферу, которая отскочила к Скляру – тот едва не порвал сетку мощным ударом под перекладину.

Вскоре Зайков после уже четвертого углового переправил мяч головой мимо ворот Когута. На 30-й минуте Верес убежал в одну из немногих атак, однако Пасич на линии штрафной не справился с соперником и шанс отыграться был упущен. Игроки Ворсклы начали куражиться и, как следствие, терять мяч в простых ситуациях. В частности, желание Сефери эффектно отдать пас пяткой в ​​центре поля завершилось перехватом мяча и лишь брак в передачах не позволил ровенчанам наказать соперника за пижонство.

Вересу удалось сократить время доставки мяча в штрафной Ворсклы, заставить соперника больше ошибаться и вот уже Пасич закрутил издалека – Ризнык в прыжке нивелировал угрозу. Впоследствии Дмитрий решил продемонстрировать класс дриблинга, обыгрывая у собственных ворот Гагуна. В этот раз повезло – кипер сборной Украины был на высоте.

К концу тайма Ворскла снова прижала Верес к воротам. Очередной момент полтавчане создали после стандарта: Ардит Толи навесил со штрафного на дальнюю штангу, Яворский выпрыгнул выше других и пробил в ближний угол – Когут в падении вынес ногами на угловой. В ответ Верес создал свой едва ли не лучший момент в первой сорокапятиминутке: Лебеденко прострелил слева в район одиннадцатиметровой отметки на Дахновского и тот с убийственной позиции пробил над перекладиной. За минуту до перерыва Толи снова со стандарта навесил во вратарский и Фелипе, выиграв воздух, снова головой пробил мимо стойки. Уже в добавленное время замечательная комбинация Вереса едва не завершилась голом в раздевалку – Пасич хорошо отозвался на прострел, но мяч попал в защитника, а после добивания Ризнык среагировал и забрал мяч.

В общем, первый тайм произвел очень хорошее впечатление: обе команды действовали остро, не отсиживались в обороне и сразу пытались идти в атаку. Не было присущей УПЛ тягучести и ощущения утраченного от просмотра матча времени.

Уже на первых минутах второго тайма Фелипе на ровном месте получил травму, потянув мышцу и Скрипнику пришлось делать вынужденную замену. Сефери пытался пробить из пределов штрафной, но попал в голову сопернику и мяч вышел на угловой. Подачу со стандарта неточно замкнул Яворский. Пасич продолжил искать счастья у ворот Ризныка – пока все летит мимо. В ответ Скляр едва не забил, но массированная оборона ровенчан не позволила удвоить преимущество сопернику.

На 63-й минуте Пасич включил "режим Месси" на левом фланге, обошел половину команды Ворсклы, ворвался в штрафную и прострелил – Лебеденко в падении пробил в руки Ризныку. Силы понемногу покидали команды и той скорости, которую они демонстрировали на старте, уже не было – игроки пытались перехватить инициативу в вязкой борьбе в центре поля. За 15 минут до завершения матча Станислав Шарай навешивал и едва не попал в ворота – Ризнык отработал традиционно уверенно.

Однако на 81-й минуте не спас и он. Пасич получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную и с острого угла решил пробить. Защитник помешал полету сферы, мяч отскочил к Кучерову и тот вдолбил его под перекладину – 1:1. Впоследствии Мельник в акробатическом прыжке едва не забил второй гол Вереса – мяч пролетел выше ворот. Уже в добавленное время Ворскла могла вырвать победу – полтавчане навешивали в штрафную, Когут вышел из ворот, выбил, но не удержался на ногах и упал, однако добить сферу в пустые ворота было некому. А на шестой добавленной минуте забил Верес – Шестаков избежал положения вне игры, получил заброс за спины защитников и с района одиннадцатиметровой отметки в падении протолкнул мяч мимо Резника. Почти сразу прозвучал финальный свисток

Как следствие, Верес набрал 6 пунктов и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ворскла пока без очков и остается последней.

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