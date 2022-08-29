Півзахисник Ворскли Амількар Коджові покинув "зелено-білих" на правах вільного агента, повідомляє Transfermarkt.

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20-річний хавбек перейшов у команду Айя Напа, яка виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Кіпру.

Нагадаємо, Кождові, у якого є іспанське і англійське громадянство, приєднався до Ворскли у січні 2020 року з Моркема (4 дивізіон Англії) – цей перехід став першим в історії чемпіонатів України трансфером англійського гравця.

У минулому сезоні провів за полтавців 8 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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