"Предложения из-за границы даже не рассматривал, потому что нет возможности уехать из страны. Были варианты продолжения карьеры в других клубах УПЛ, но когда узнал, что в Кривбассе будет работать Юрий Николаевич Вернидуб, все решилось само собой. Когда он мне позвонил, наш разговор длился меньше минуты. Я только спросил, когда начинаются сборы.

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Много ли было предложений из УПЛ? Достаточно. Не все команды, конечно, но три-четыре клуба – точно. С Ворсклой был разговор, но фактор Вернидуба затмил все другие предложения.

Как происходило расставание с Зарей? Тяжело сказать, что все хорошо. Не знаю, как правильно ответить, чтобы никого не обидеть. После десяти лет в клубе хотелось бы большего, если честно. Остались некоторые вопросы, но я надеюсь, что в ближайшее время все будет решено", – сказал Хомченовский в комментарии FanDay.

Напомним, Дмитрий начинал профессиональную карьеру в донецком Олимпике в 2007 году. Успел поиграть за Зарю (дважды), испанскую Понферрадину, польскую Ягеллонию и российский Урал.

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