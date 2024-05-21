“Три льва” объявили список из 33 футболистов, которые проведут тренировочный лагерь перед Евро-2024. На сам турнир можно заявить лишь 26 игроков, поэтому 7 еще придется отсеять.

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Саутгейт уже сейчас не побоялся проигнорировать большую группу звезд – Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Джейдон Санчо, Джордан Хендерсон, Калвин Филлипс и Ник Поуп на Евро точно не поедут. Зато место в предварительной заявке получили 4 игроков, которые еще не провели ни одной секунды за национальную сборную. Это вратарь Джеймс Траффорд (Бернли), защитники Джарред Брентуэйт (Эвертон), Джарел Куанса (Ливерпуль) и хавбек Адам Вортон (Кристал Пэлас).

Напомним, на Евро-2024 англичане попали в группу С к Словении, Дании и Сербии. Команда Саутгейта считается однозначным фаворитом квартета и одним из главных на всем турнире.

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