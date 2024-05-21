Бразильский полузащитник Витиньо, который нынче на правах аренды выступает за РБ Брагантино, может вернуться в Динамо, сообщает Telegram-канал "Бий-бижи".

Динамо может подписать экс-вингера Порту – киевляне уже начали переговоры с чемпионом Австралии

Киевляне ведут переговоры о камбэке 25-летнего вингера в состав команды Александра Шовковского.

Напомним, Витиньо перешел в Динамо летом 2021 года из Атлетико Паранаэнсе за 6 млн евро и подписал с "бело-синими" контракт до июня 2026-го. После начала полномасштабного вторжения игрок вернулся на родину, где выступал сначала за Атлетико Паранаэнсе, а затем за РБ Брагантино. В текущем сезоне в 24 матчах забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

Динамо переиграло Кривбасс: Шапаренко забил шедевр, Эксперименты Шовковского не убрали проблему