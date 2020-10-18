Ворскла подтвердила коронавирус у Максимова и его ассистентов
Полтавская команда продолжает страдать от COVID-19.
Уже сегодня, 18 октября, Ворскла на выезде сыграет календарный поединок 6-го тура УПЛ против донецкого Олимпика. Накануне в полтавском клубе было зафиксировано два новых случая заражения футболистов коронавирусом.
Олимпик – Ворскла: в команде Максимова зафиксированы новые случаи COVID-19
Впоследствии стало известно, что повторный тест на коронавирус показал положительный результат и у главного тренера команды Юрия Максимова, сообщает официальный сайт "зелено-белых". Такие же результаты у еще двух помощников Максимова – Виктора Уляницкого и Сергея Ревуты. Все они остаются на самоизоляции и продолжат курс лечения до полного выздоровления. Как следствие, на воскресный матч против Олимпика команду выведет тренер вратарей Сергей Долганский.
Напомним, Ворскла стала главной сенсацией после старта сезона – в пяти турах полтавчане набрали 11 очков. Матч против донецкого Олимпика начнется в 14:00.