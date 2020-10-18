Уже сегодня, 18 октября, Ворскла на выезде сыграет календарный поединок 6-го тура УПЛ против донецкого Олимпика. Накануне в полтавском клубе было зафиксировано два новых случая заражения футболистов коронавирусом.

Олимпик – Ворскла: в команде Максимова зафиксированы новые случаи COVID-19

Впоследствии стало известно, что повторный тест на коронавирус показал положительный результат и у главного тренера команды Юрия Максимова, сообщает официальный сайт "зелено-белых". Такие же результаты у еще двух помощников Максимова – Виктора Уляницкого и Сергея Ревуты. Все они остаются на самоизоляции и продолжат курс лечения до полного выздоровления. Как следствие, на воскресный матч против Олимпика команду выведет тренер вратарей Сергей Долганский.

Напомним, Ворскла стала главной сенсацией после старта сезона – в пяти турах полтавчане набрали 11 очков. Матч против донецкого Олимпика начнется в 14:00.

Олимпик – Ворскла и ещё два матча УПЛ. Анонс