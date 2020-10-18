Олимпик – Ворскла

Пожалуй, центральный матч воскресенья в футбольном аспекте, ведь оба коллектива стали открытием нового сезона УПЛ. Дончане выглядят более ярко: они победили Минай, СК Днепр-1 и Александрию, забив каждом из них по три гола, а уступили только Динамо и Шахтеру – но киевлянам они также забили, а против "горняков" подопечные Игоря Климовского играли чуть ли не на равных. Особенно выделяется нападающий Шахаб, в активе которого уже четыре гола, ассист, голевой рикошет на Тейшейру и автогол соперника, спровоцированный иранцем – это 70% голов команды в сезоне.

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Можно, конечно, напомнить об огромном количестве ошибок арбитров в их пользу. Можно взглянуть на количество ожидаемых голов и увидеть, что Олимпик перебрал голов и очков. Всё это так, но никто не поспорит с фактом – дончане против соперников своего уровня играют быстро, агрессивно и красиво. Пока никто не наиграл на победу в матче с командой Игоря Климовского.

Ворскла до вчерашнего дня возглавляла турнирную таблицу вместе с Динамо, имея по 11 очков с киевлянами, но синхронные победы грандов опустили подопечных Юрия Максимова на третье место. Где-то там "зелёно-белые" и должны находиться: они вырвались вперёд благодаря трём стартовым победам над дебютантами УПЛ и кризисной Александрией, но затем расписали ничью с Мариуполем (0:0) и СК Днепр-1 (2:2) – в этих матчах стало заметно, что команда уже не доминирует на поле. Вообще, ворсклянам невероятно фартило – команда по ожидаемым голам наиграла на шесть мячей, а забила одиннадцать. Впрочем, как и в случае с Олимпиком, невозможно не отметить прогресс в организации игры.

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Ворскла при всех своих нюансах выглядела достаточно сильной для того, чтобы победить дончан, но на прошлой неделе в дело вмешался коронавирус. Ситуация с ним непонятная: СМИ писали об уходе на самоизоляцию Альюна, Кане, Пешича, Ребенка, Пердуты, Юрия Максимова и его ассистента Виктора Уляницкого – клуб заявил, что с тренером всё в порядке, а фамилии, названные в прессе, не те. Впрочем, главный тренер заявил, что сдал аж два положительных теста, а семь футболистов основы подхватили COVID-19. Вчера же стало известно про ещё два случая заболевания, но клуб подтвердил корону только у тренеров.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Кане, Скляр (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Олимпик

Ворскла: –

Олимпик: Кичак – Пасич, Зотько, Снурницин, Лебеденко – Бабенко – Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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Если бы Ворскла вышла в основном составе, то очень вероятной казалась бы ничья. Полтавчане умеют сводить матч к удобному темпу и не уступают Олимпик по организации, но теперь очевидно, что основы в старте не будет. Вероятно, "зелёно-белые" вынуждены будут выпустить омоложенный состав, однако подопечные Игоря Климовского в этом сезоне крушили даже сыгранных опытных середнячков с легионерами и блэк-джеком. Против ослабленной Ворсклы шанс на победу резко возрастает. Олимпик – фаворит пары.

Александрия – Ингулец

Матч между Олимпиком и Ворсклой является центральным из футбольной точки зрения, но в околофутбольном аспекте интереснее выглядит встреча между Александрией и Ингульцом. Этот поединок можно назвать коронавирусным дерби Кировоградщины – александрийцы сообщали про 27 случаев COVID-19 в команде, а президент петровцев заявил об 11 больных. Впрочем, вчера директор "желто-чёрных" сказал, что почти все тесты отрицательные, а главный тренер дебютантов Сергей Лавриненко отметил, что больных нет. При этом сразу шесть его подопечных не сыграют. Вот такой он, украинский футбол. Кто теперь будет играть – неизвестно.

Переносить матч не стали из-за жёсткой позиции президента петровцев Александра Поворознюка. Он заявил, что его команда будет играть при любом количестве потерь из-за COVID-19, а Владимир Шаран сообщил, что Александрии отказали в переносе поединка.

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"Желто-чёрных" штормит и без коронавируса. В текущем сезоне они проигрывают от Миная, Ворсклы и Олимпика, хотя в последнем матче команда пострадала из-за провального арбитража. За игрой также всё было печально, однако на фоне проблем александрийцы умудрились одержать три победы со счетом 4:1 – над Мариуполем, СК Днепр-1 и Ингульцом в Кубке. Словом, от подопечных Владимира Шарана можно ожидать всякого, чего не скажешь о коллективе Сергея Лавриненко.

Петровцы до сих пор не знали побед в УПЛ, но оформили пять ничьих. Матчи Ингульца невероятно похожи друг на друга – команда пропускает первой и забивает в ответ, причём Ника Ситчинава делает это очень красиво. Этот коллектив нравится своей организованностью, но по большинству статистических показателей он близок ко дну таблицы. Новички только привыкают к элите.

Кадровая ситуация

Травмированные или отсутствуют по другим причинам: Панькив – Шуст, Щедрый, Козак, Синегуб, Оскар, Белоцерковец

Дисквалифицированы: Банада – Лупашко

Ориентировочные составы на матч Александрия – Ингулец

С учетом безумного количества неназванных инфицированных, говорить об ориентировочных составах нереально.

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

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Обе команды выйдут в чрезвычайно ослабленных составах, но они и в основе не впечатляют стабильностью. Александрийцы в сегодняшнем раскладе не имеют преимуществ над Ингульцом – ни кадрово, ни по опыту, ни по мастерству. При этом петровцы умеют сушить игру, так что наиболее вероятным результатом кажется ничья. Возможно, даже "сухая".

СК Днепр-1 – Десна

СК Днепр-1 перед началом сезона короновали на еврокубки, однако за пять стартовых туров "спортклубовцы" набрали лишь два очка. Уже после третьего матча команду покинул Дмитрий Михайленко, вместо которого "желто-чёрных" возглавил Игорь Йовичевич. Ощутимого улучшения сразу хорват дать не смог – Александрия разгромила его подопечных (1:4), а с Ворсклой только случайный гол на последней секунде спас от домашнего поражения.

При этом нельзя сказать, что днепровцы играют настолько плохо, чтобы находиться на двенадцатой позиции – по ожидаемым пропущенным СК Днепр-1 должен был пропустить почти на пять голов меньше, но целых четыре гола с дистанции ставят серьёзные вопросы к Сарнавскому. Так или иначе, отступать команде Йовичевич уже некуда. Очки сегодня нужно набирать любой ценой.

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Десна – одна из четырех команд УПЛ, до сих пор не знавшая поражений. Вообще, старт северян в новом сезоне вышел симпатичным: две заслуженные ничьи с грандами, уверенный вынос Зари, победы над Рухом в чемпионате и Кубке, полное соответствие реальной статистики с ожидаемыми показателями – всё это про черниговцев. Даже единственный матч в еврокубках против Вольфсбурга не стал провалом. Из ряду хороших матчей выбиваются "нули" с Ингульцом, но там петровцы откровенно отскочили.

После матча против Шахтера главный тренер Александр Рябоконь заявил, что несколько футболистов температурили, однако дальнейшая информация о возгорании коронавируса не подтвердилось. По крайней мере, по официальной версии клуба.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Цуриков (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Десна

СК Днепр-1: Сарнавский – Тейлор, Адамюк, Дуглас, Дубинчак – Пихалёнок – Назаренко, Когут, Булеца, Хобленко – Довбик

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Ермаков, Мостовой – Огиря, Домбровский – Мудрик, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Днепр-1 при Игоре Йовичевиче усилился кадрово, а пауза на международные матчи дала хорвату время на развитие своих идей, однако пока "спортклубивцы" не выглядят командой, способной победить нынешнюю Десну. У северян очень мало слабых мест, а днепровцы и с дистанции много пропускают, и ужасные ошибки в обороне имеют, и вообще нестабильны. Они точно дадут бой, однако черниговцы сильнее.

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