Завтра, 18 октября, полтавская Ворскла на выезде сыграет календарный поединок 6-го тура УПЛ против донецкого Олимпика. Команда Юрия Максимова сегодня автобусом отправилась в Киев на вышеупомянутый матч.

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Накануне в полтавском клубе было зафиксировано два новых случая заражения футболистов коронавирусом, сообщает официальный сайт "зелено-белых". Игроки сразу же были отправлены на самоизоляцию. К слову, главный тренер Ворсклы и его ассистенты еще не получили результатов очередного теста.

Напомним, полтавская команда после 5-ти туров делит первое-второе место с киевским Динамо – у обеих команд по 11 очков.

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