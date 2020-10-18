Вже сьогодні, 18 жовтня, Ворскла на виїзді зіграє календарний поєдинок 6-го туру УПЛ проти донецького Олімпіка. Напередодні у полтавському клубі було зафіксовано два нових випадки зараження футболістів коронавірусом.

Олімпік – Ворскла: у команді Максимова зафіксовано нові випадки COVID-19

Згодом стало відомо, що повторний тест на коронавірус показав позитивний результат і у головного тренера команди Юрія Максимова, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих". Такі ж результати у ще двох помічників Максимова – Віктора Уляницького та Сергія Ревути. Всі вони залишаються на самоізоляції та продовжать курс лікування до повного одужання. Як наслідок, на недільний матч проти Олімпіка команду виведе тренер воротарів Сергій Долганський.

Нагадаємо, Ворскла стала головною сенсацією після старту сезону – у п'яти турах полтавці набрали 11 очок. Матч проти донецького Олімпіка розпочнеться о 14:00.

Олімпік – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс