Левый защитник Виторула Брэдли де Нойер продолжит карьеру в Украине.

"Легче вести переговоры с Барселоной, чем с Ворсклой", – агент легионера полтавского клуба

Новой командой 23-летнего защитника стала полтавская Ворскла, сообщает официальный сайт румынского клуба. Нидерландский футболист будет выступать за "зелено-белых" до конца сезона на правах аренды.

К слову, де Нойер – воспитанник роттердамской Спарты. В Виторул перешел в августе 2017 года из Дордрехта. В текущем сезоне провел за румынскую команду 13 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. В его активе одно выступление за сборную Нидерландов U-17. Тransfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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