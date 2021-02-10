"Не хочу ни в коем случае никого критиковать, или оскорблять, но, честно, легче вести дела с Селтиком, Барселоной, Лиллем, Порту или Атлетико, ведь их понимание работы рынка и ведения бизнеса значительно отличается. В Западной Европе ранее упомянутые клубы знают, как быть конкурентоспособными, как повысить ценность игрока и как зарабатывать деньги. Все дело в кадровой политике и их стратегии. Тот же Лилль, купив Николя Пепе за 10 млн евро, продал его Арсеналу за 80 млн.

Лидера Ворсклы стремятся переманить клубы из четырех стран Европы – он может уйти бесплатно

Летом совершенно бесплатно может уйти из Ворсклы один из их основных игроков Альюн, прошлым летом подобное могло произойти с Кане. Такое развитие огорчает, ведь Ворскла имеет серьезный и большой потенциал, чтобы стать одним из самых продаваемых клубов, наладив модель недорогих покупок и продаж игроков с прибылью. Это действительно реально для такого клуба. Подобное могло бы принести им большой успех.

Почему бы не сделать так, как тот же Шахтер, который принимает игроков из Бразилии, а затем продают их с прибылью, при этом сохраняя реальную конкурентоспособность на всех фронтах. Франция и Африка – отличный рынок для поиска талантов. Я помогал многим клубам продавать игроков и консультировал их по вопросам трансферов", ю цитирует Фофана Footboom.

В нынешнем сезоне УПЛ Альюне провел 12 матчей за полтавский клуб.

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