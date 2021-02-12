Лівий захисник Віторула Бредлі де Нойєр продовжить кар'єру в Україні.

"Легше вести перемовини з Барселоною, ніж з Ворсклою", – агент легіонера полтавського клубу

Новою командою 23-річного оборонця стала полтавська Ворскла, повідомляє офіційний сайт румунського клубу. Нідерландський футболіст виступатиме за "зелено-білих" до кінця сезону на правах оренди.

До слова, де Нойєр – вихованець ротердамської Спарти. У Віторул перейшов у серпні 2017 року з Дордрехта. У поточному сезоні провів за румунську команду 13 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу. В його активі один виступ за збірну Нідерландів U-17. Тransfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

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