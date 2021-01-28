"Сейчас будем тренироваться на поле с мячами, наигрывать тактику. Сборы практически не отличаются от тех, которые были в прошлом году.

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Мне не мешают трансферные слухи, я не читаю прессу, мое дело – работать и тренироваться", – сказал Ризнык в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Дмитрий ярко проявил себя в первой части текущей УПЛ – 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 раз сохранял ворота "сухими". Его уверенная игра позволила Ворскле уйти на зимнюю паузу на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.

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