Пресс-служба Ворсклы объявила об отмене товарищеского матча, запланированного на 30 января. Сегодня полтавский клуб в 15:00 должен был сыграть с узбекским Насафом.

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Причиной стало то, что соперник ранее провел контрольные игры с российскими Факелом и Аланией.

Полтавчане решили устроить настоящую викторину, предложив болельщикам угадать нового соперника из трех кандидатов – турецкого Шанлыурфаспора, польской Арки или словенского Домжале.

К слову, на 10 февраля у Ворсклы запланирована игра с южнокорейским Канвоном, который также проведет спарринг с московским Динамо и Рубином. О ее отмене полтавский клуб пока что не сообщал.

Напомним, ранее свои матчи с теми, кто "засветился" в поединках с россиянами забраковали Рух и Черноморец. Начала же своеобразный челлендж-ликбез Славия, которая отказалась играть с братиславским Слованом из-за того, что словацкая команда провела товарищескую игру с московским Динамо.

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