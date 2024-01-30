Прес-служба Ворскли оголосила про скасування товариського матчу, запланованого на 30 січня. Сьогодні полтавський клуб о 15:00 мав зіграти з узбецьким Насафом.

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Причиною стало те, що суперник раніше провів контрольні ігри з російськими Факелом та Аланією.

Полтавці вирішили влаштувати справжню вікторину, запропонувавши вболівальникам вгадати нового суперника з-поміж трьох кандидатів – турецького Шанлиурфаспор, польської Арки або словенського Домжале.

До слова, на 10 лютого у Ворскли запланована гра з південнокорейським Канвоном, який також проведе спаринг з московським Динамо та Рубіном. Про її скасування полтавський клуб поки що не повідомляв.

Нагадаємо, раніше свої матчі з тими, хто "засвітився" у поєдинках з росіянами забракували Рух і Чорноморець. Розпочала ж своєрідний челендж-лікбез Славія, яка відмовилась грати із братиславським Слованом через те, що словацька команда провела товариську гру з московським Динамо.

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