Справедливое разделение на шестерки, живые претенденты на бронзу и неубедительное Динамо: итоги 22-го тура УПЛ

Футбол 24 подводит итоги 22-го тура чемпионата Украины.

Справедливое фиаско Ворсклы

Ворскла весной потерпела два разгрома и не забила ни одного гола, но судьба подарила шанс сразу реабилитироваться за все неудачи. Матч против Арсенала-Киев должен был стать если не началом ренессанса, то хотя бы признаком определённого класса. Получилось наоборот: полтавчане создали не более трёх реальных моментов с игры, тогда как "канониры" держали мяч 65% игрового времени и перестреляли их по ударам в створ – 5:2, если вычеркнуть из статистики все пенальти.

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Конечно, спасение киевлян на последних минутах выглядело довольно сомнительно, но до этого киевляне трижды имели шанс сравнять счёт. Ворскляне после забитого гола ничего не создали – и не хотели этого, если судить по заменам Василия Сачко. Их было две: выход Ребенка на 72-й минуте намекал на контратаки, а появление хавбека с классным ударом Шехича произошло уже в компенсированное время после пропущенного мяча.

Теперь вместо Полтавы в первой шестёрке будет играть Мариуполь. Можно много рассуждать, как это навредит борьбе за чемпионство (если в неё ещё кто-то верит), но данный результат гораздо справедливее гипотетического прохода Ворсклы. Азовцы хоть и не не проявили должного характера в ключевом матче против Карпат, но ниже своего среднего уровня не опустились – ни во Львове, ни весной вообще. В конце концов, они хотя бы забивали голы.

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Для катастрофически низкого уровня УПЛ появление Мариуполя в верхней половине таблицы принесёт больше пользы. Против подопечных Александра Бабича почти всем командам придётся играть на полную, в то время как нынешняя Ворскла оказалась бы простым спарринг-партнёром, на котором улучшают разницу мячей. Всё справедливо: трусы не играют в хоккей, а слабые команды не играют в первой шестёрке.

Львов заслужил попасть в первую шестёрку, Десна разочаровала

В успех Львова после домашнего фиаско в матче с Черноморцем мало кто верил – настолько легко их переиграл аутсайдер УПЛ. Тогда "горожане" отставали от заветной шестёрки на четыре очка, но дальнейшие ключевые поединки они как минимум не провалили. В каждом из них подопечные Юрия Бакалова больше действовали от характера, чем от собственных преимуществ, что при 14 бразильцах в составе не есть хорошо – впрочем, у конкурентов не было даже его. Особенно это касается Десны, которая в родных стенах проиграла лобовую встречу за еврокубки.

В Чернигове стоял невероятный ажиотаж: футболисты ходили по школам, местные власти призвали на стадион, а люди раскупили 4643 билета – почти аншлаг. Теоретически Десну устроила бы и ничья, но нужна была только победа: она означала бы гарантированный проход в верхнюю шестёрку и стала бы первой за четыре месяца в родных стенах. Все задачи были провалены – и хотя черниговцы могли избежать поражения, в целом Львов оказался сильнее как в футбольном плане (чего только стоит ассист Мартана), так и в волевом.

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Подопечные Александра Рябоконя сыграли без изысканностей, не поднявшись выше своего весеннего посредственного уровня. В предыдущих турах "северяне" так же активно, но шаблонно действовали на чужой половине поля, а в Полтаве, где можно было решить всё, они не забили ни одного гола. Имея существенные проблемы как с футболом, так и с волевыми качествами, Десна заслуженно отправилась в нижнюю шестёрку – и статус дебютанта при таком составе никак не оправдывает.

Динамо не столь крутое, каким его рисовали

Если провал киевлян в еврокубках рано или поздно должен был случиться, то весной на внутренней арене Динамо держало ауру непобедимого локомотива, который сносит соперников, словно кегли. После избиения от Челси ожидалось, что "бело-синие" выйдут в УПЛ с огнём в глазах, но во время матча с Олимпиком огонь был только на трибунах ультрас. На поле же происходило что угодно, но только не реабилитация за четверг.

Да, "одиннадцатиметровый" в ворота Динамо был вымышленным, а во втором тайме Олимпик практически ничего не создал – по крайней мере самостоятельно. Тем не менее, общий уровень футбола заставлял грустить: обе команды играли медленно, а за исключением пенальти первый реальный момент произошел аж на 34-й минуте. Интересных атак было настолько мало, что казалось, будто с Челси впереди всё выглядело веселее – и только после второго гола в исполнении прекрасного Русина киевляне начали играть более-менее нормально. Нормально, но не более того.

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Если впереди Александр Хацкевич имеет железный аргумент об отсутствии лидеров, то позади оправдываться нечем. Ошибались все: Кадар привёз пенальти, Бойко рукой выкатил мяч точно в ноги Кольцову, а Бурда дарил его Матару и едва не забил автогол. На этот раз Динамо повезло: в нападении Олимпика не было Хадсона-Одоя и Жиру, однако вряд ли это может утешить фанатов. В матче-реабилитации они ожидали чего-то более эффектного.

Заря и Александрия живые

Весной главные претенденты на бронзовые медали выглядели неубедительно: Александрия вообще не побеждала, а Заря выдала три разных по качеству матча – разгром от Динамо, разгром Ворсклы и нулевую ничью со Львовом. 22-й тур должен был дать окончательный ответ на то, что собой представляют данные команды и насколько жива интрига за бронзу. Результат порадовал.

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Александрия приехала в Одессу и за 40 минут уничтожила Черноморец (0:3). Нельзя преуменьшать значение этой победы: во-первых, в настоящее время "моряки" выглядят играющим и смелым коллективом, а во-вторых – "жёлто-чёрные" в предыдущих турах непременно добавляли по ходу встречи. Теперь же их хватило на все 90 минут, хотя одесситы вполне могли сравнять счёт после первого пропущенного гола: Лучкевич заблокировал удар Гошкодери в пустой угол ворот, арбитр почему-то увидел в этом пенальти, но Аржанов его не реализовал. Александрия быстро наказала соперника, продемонстрировав класс и готовность бороться за медали.

Заря отстала от третьего места на девять очков, но в матче против Шахтера также доказала свою силу. Победа "горняков" была достигнута только благодаря тому, что Жуниор Мораес включил топ-класс – так, как он замкнул навес Болбата, в Украине не замыкает никто. Луганчане могли пропустить больше, но в целом "мужики" сыграли достойно: боролись, били по воротам, забрасывали штрафную подачами и заставляли Шахтер сбиваться на тактические фолы. Где-то не хватило класса, где-то фарта, но это была хорошая охота. С таким футболом Заря точно поборется за бронзу.