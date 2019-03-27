Сачко официально покинул Ворсклу

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко покинул свой пост.

"Сегодня после встречи руководства клуба с Василием Сачко стороны решили не продолжать сотрудничество, приостановив действие контракта тренера с клубом.

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После длительной встречи, которая проходила за закрытыми дверями, все пожали руки, поблагодарив друг друга за сотрудничество", – говорится в сообщении пресс-службы Ворсклы.

Заметим, что Сачко возглавил Ворсклу летом 2013 года. С тех пор 43-летний специалист трижды выводил полтавчан в еврокубки. В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали УПЛ и право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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