"Четкая позиция нового руководства УАФ – сокращение штата. Не будет уже места в УАФ той сотне первых вице-президентов и двум сотням просто вице-президентов. Все, лафа закончилась.

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Один первый вице-президент и кто-то говорит – три, кто-то говорит – 5 вице-президентов, ответственных за разные направления работы. Кстати, в кулуарах несут информацию, что одним из вице-президентов УАФ может стать Сергей Ребров. Не знаю, правда ли это, или рабочий вариант, или просто сплетни. Я почему запомнил: никогда не слышал, чтобы главный тренер национальной сборной также был вице-президентом федерации. Обратил на это внимание.

Не будет в новой ассоциации раздутого штата и раздутого бюджета для людей, которые хр*н знает, чем занимаются и за что отвечают. Не будет собственных охранников президента на должностях менеджеров на зарплате из бюджета УАФ. Не будет собственных Range Rover, приобретенных за средства УАФ. Не будет.

Надеюсь, хотя бы при этом президенте как минимум национальная сборная Украины получит собственный командный автобус. У меня в голове не укладывается – национальная сборная, главная команда огромной страны, не имеет собственного автобуса. За всю историю существования, более 30 лет, никто не додумался купить сборной автобус. Национальной сборной.

О молодежных, женской даже не говорю. Думаю, что повторить то фиаско предшественника – это уже надо очень и очень постараться. Хуже быть уже не может", – рассказал журналист Виктор Вацко на своем Ютуб-канале.

Напомним, заседание Конгресса УАФ, на котором изберут нового президента Ассоциации, запланировано на 25 января и состоится в Киеве. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на эту должность.

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