"Зелено-білі" за день до Конгресу УАФ оголосили про несподіване рішення.

"Ворскла починаючи з 1996 року беззмінно виступає в еліті українського футболу. Футбольний клуб з року в рік ставить перед собою найамбітніші завдання та представляє країну на євроарені. Відтак, маємо повне моральне право заявляти про порядок і системну роботу в найвищому футбольному органі держави.

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У зв'язку з обставинами, що відбуваються останнім часом в українському футболі, які суперечать європейським цінностям та положенням Статуту УЄФА, ФК Ворскла заявляє про вихід із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, вже у четвер, 25 січня, відбудеться Конгрес УАФ, на якому оберуть нового президента організації. Єдиним кандидатом є Андрій Шевченко. Андрій Павелко, який очолював Асоціацію з 2015 року, відсторонений судом від посади і перебуває в СІЗО.

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